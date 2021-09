PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 17/09/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Parlem de tota la programació cultural que hi ha prevista aquesta tardor a Lleida, La Temporada. Arts en Viu Lleida amb el regidor de Cultura de la Paeria Jaume Rutllant, la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, Puri Terrado i amb Marc Cartanyà, un dels membres de la comissió de la programació d'arts escèniques. Misteris sota zero amb l'historiador Enric Sabarich, que avui ens aproxima al món de la bruixeria i amb Cervera com a referència lleidatana. I acabem el programa amb la companyia de Postureig de Lleida.