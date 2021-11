PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 16/11/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Entrevista amb el regidor de mobilitat de la Paeria Joan Ramon Castro que ens parla de la nova ordenança de mobilitat de la ciutat. Amb el professor de música Jordi Cano parlem de la música com a art, com a indústria i com a divertiment. Espai de cuina i gastronomia amb Gabriel Jové.