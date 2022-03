PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 15/03/2022

Programa complet de La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. L'actualitat de la jornada passa per l'inici de la vaga dels docents. Una nova botiga de roba masculina ha obert a l’Eix Comercial. Es tracta de Florentino, una empresa familiar amb més de 60 anys de trajectòria que desembarca per primer cop a Catalunya amb botiga pròpia a Lleida. En parlarem amb el director de la firma, Tino Cacheda. Ens acompanya el professor de música Jordi Cano per plantejar-nos si la música actual en català és millor que la que es feia als anys 90. I l'espai de cuina i gastronomia amb el nostre xef de capçalera, Gabriel Jové.