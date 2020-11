La Ciutat Lleida 13/11/20

Actualitat de Lleida i comarques. Seguim la darrera hora de la situació epidemiològica a Catalunya, Lleida, Alt Pirineu i Aran on es confirma la tendència a la baixa de l’índex de rebrot i la velocitat de propagació. Agenda del cap de setmana, amb fires virtuals com a protagonistes. Misteris sota zero, amb l’historiador Enric Sabarich i Postureig de Lleida.