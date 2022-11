PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 10/11/2022

Programa complet de La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. L'actualitat passa per l'emergència cinegètica i climàtica. Coneixem la situació en que es troben diversos pagesos de l'Urgell a causa de la plaga de conills. Remeis naturals amb el naturòpata Albert Rami i seguim amb l'emergència climàtica i el debat que s'està duent a Egipte, en el marc de la Cimera del Clima i les conseqüències que pot tenir no frenar l'escalfament global, tal com ens explica l'ambientòleg Jordi Prats. Agenda cultural.