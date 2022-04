ENTREVISTA JOAN RAMON GONZÁLEZ

La cara i creu del patrimoni a Lleida: del viatge de la campana Mònica a l'endorroc de la Vilanoveta

En l'espai de patrimoni que quinzenalment tenim a La Ciutat Lleida, amb Núria Mora parlem amb Joan Ramon González, president de l'Associació Amics de la Seu Vella, avui hem analitzat l'actualitat del patrimoni lleidatà, marcat per dos noticies que suposen la cara i la creu: el trasllat de la campana Mònica fins a Àustria per ser reparada i l'enderroc de la Vilanoveta i el seu trist comiat, el que "demostra una gran falta de sensibilitat per part de la Paeria, Adif i la Generalitat".