LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

28M al Solsonès, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà

El Diari de campanya ens porta avui per algunes de les comarques del Pirineu de Lleida, com són el Solsonès, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Problemàtiques com l'accés a l'habitatge impedeixen a joves l'arrelament al territori, l'aposta per la promoció de l'esport amb la mirada posada al mundial de piragüisme de 2027 o els equipaments i les obres que s'han fet a Tremp i a Sort formen part del balanç de mandat.