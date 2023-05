LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

28-M al Pirineu: l'accés a l'habitatge, les comunicacions i la controvèrsia amb la candidatura de Jocs d'hivern

El Diari de campanya ens porta avui per algunes de les comarques del Pirineu de Lleida, des dels municipis lleidatans de la Cerdanya, passat per l'Alt Urgell, Vielha i el conjunt de la Vall d'Aran amb l'elecció de la síndica al Conselh Generau d'Aran. Entre les assignatures pendents destaca l'accés a l'habitatge i les posicions controvertides que hi ha hagut al Pirineu al voltant de la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern, i les alternatives que es presenten com a grans reptes per seguir promovent l'economia local.