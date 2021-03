PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 12/03/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Actualitat de Lleida i comarques. Donem un cop d'ull a l'agenda de propostes culturals que hi ha previstes per aquest cap de setmana a les comarques de Lleida. Misteris sota zero amb l'historiador Enric Sabarich i tanquem el programa amb el senyor Postu, dinamitzador de Postureig de Lleida.