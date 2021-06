Cataluña reabre el ocio nocturno y levanta el límite de personas en reuniones

A partir de este lunes 21 de junio, las reuniones sociales ya no tienen un número máximo de personas. Hasta ahora estaban prohibidos los encuentros sociales y familiares de más de 10 individuos. Sin embargo, el govern recomienda no pasar de esa cifra en grupos no convivientes y evitar las aglomeraciones para prevenir posibles contagios. Ésta es una de las principales medidas que el Procicat aprobó el pasado 16 de junio junto con la reapertura del ocio nocturno más de un año después de su cierre.

Discotecas abiertas hasta las 3:30h

El Govern catalán ha autorizado la apertura de las discotecas hasta las 3.30 horas. A partir de esa hora, los establecimientos tienen 30 minutos para desalojar a todos los clientes. Todos los locales abrirán puertas con un aforo de hasta el 50% en interiores, con control de acceso y registro previo, y el 100% en exteriores. Grupos máximos de 10 personas en el exterior y de 6 en el interior, siempre manteniendo la distancia de 1,5 metros. Se permitirá bailar en las discotecas aunque la mascarilla será obligatoria y no se podrá consumir en la pista de baile. Unas condiciones que el sector considera insuficientes. De hecho, según la patronal, muchos locales han decidido esperar a una nueva flexibilización de las restricciones.

Más comensales por mesa en los restaurantes

Se amplía también el número de comensales en terrazas de bares y restaurantes. Hasta 10 personas podran sentarse juntas en exteriores, en interiores el máximo sigue siendo de 6.

Más horas para el sector del juego

Se amplían los horarios de salas de juego, casinos y salas de bingo. Podrán abrir hasta la 1 de la madrugada tal y como reclamaba el sector.

Otras medidas