Cataluña cierra el ocio nocturno debido al gran aumento de los contagios por Covid

LEER MÁS La patronal del ocio nocturno reivindica la liberación de los test ante el auge del coronavirus

El Govern de Cataluña anunciará previsiblemente este martes el cierre del ocio nocturno en espacios interiores, tras tres semanas abierto, ante el aumento de los contagios y el crecimiento de la incidencia.

Esta medida, que se pondrá en marcha a partir de este fin de semana, obligará a que los participantes en eventos de más de 500 personas –como el festival Cruïlla, que se celebra en Barcelona el 8, 9 y 10 de julio– se hagan tests de antígenos, cuenten con una PCR negativa o la pauta de vacunación completa ante la escalada de contagios en Cataluña.

Así lo ha anunciado la portavoz del ejecutivo catalán, Patricia Plaja, donde ha asegurado que aún intentan ultimas los últimos detalles de estas medidas preventivas. "No podemos hacer como si ya hubiésemos superado el virus. Los datos son malos y el número de contagios crece en un número exponencial muy superior al que nos podemos permitir", ha explicado, recordando que "la pandemia no ha acabado y hay nuevas variantes muy contagiosas y sectores importantes no vacunados".

Según TV3, la Conselleria de Salut ha convocado este martes una reunión de urgencia con la patronal del ocio nocturno para replantear las medidas de prevención de cara a ralentizar la velocidad de contagio.

Los contagios por Covid se disparan en Cataluña

Cataluña registra ya casi 6.000 nuevos casos y tres fallecidos en las últimas 24 horas, siendo así la comunidad con la incidencia más alta, en torno a los 440 contagios por cada 100.000 habitantes.

Además, en Barcelona se han triplicado los contagios en la última semana y el riesgo de rebrote en la comunidad catalana supera ahora los 1.450 puntos –muy por encima de los 200, que ya se consideran riesgo extremo– y empiezan a aumentar los ingresos hospitalarios.

Las nuevas infecciones han ido creciendo progresivamente durante los últimos siete días, en los que se han diagnosticado 25.738 nuevas infecciones mediante PCR o test de antígenos, cinco veces más que hace una semana y ocho veces más que hace 15 días, con una media de edad de los infectados de 26,5 años.