TRÀNSIT

El SCT impulsa una campanya per conscienciar els motoristes

Avui a 'La Ciutat' hem parlat amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel de la campanya que han impulsat per conscienciar els motoristes sobre la seva protecció i prevenció a l'hora de circular i també la resta de conductors sobre la vulnerabilitat del col·lectiu.

Gerard Sanz

Barcelona |

El Servei Català de Trànsit s’ha marcat com a objectiu conscienciar els motoristes a l’hora de protegir-se i recordar els conductors de la resta de vehicles de la fragilitat del col·lectiu. Ho ha fet a través de dos espots que segueixen la línia de les campanyes de l’SCT, breus però molt colpidors i que aconsegueixen tocar la fibra. I és que, tal i com recorda Trànsit, des de l’inici d’any 44 motoristes han mort a les carreteres catalanes, un 4,3 % menys que en el mateix període de l’any passat. Tot i aquesta lleu disminució, una de cada tres víctimes mortals a la carretera pertany a aquest col·lectiu i es tracta del segon tipus d’usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, només per darrere dels ocupants dels turismes. Com a tipologia d’accidents, els casos que predominen són els que es produeixen en encalços i sortides de via, i Barcelona és la demarcació amb més motoristes morts i ferits greus a les carreteres.

A 'La Ciutat' hem parlat amb el director del Servei Català de Trànsit Ramón Lamiel sobre aquesta campanya, sobre la vulnerabilitat del sector dels motoristes i també hem recordat les recomanacions que es fan de cara a unes dates nadalenques on es preveu molt moviment a les carreteres catalanes.

