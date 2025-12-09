David Quirós: "Treballem perquè L'Hospitalet sigui una ciutat per a tothom"

L'Hospitalet del Llobregat està d'aniversari. I és que fa cent anys que va ser proclamada ciutat. És per això que avui 'La Ciutat' s'hi ha desplaçat, concretament a l'edifici Torre Barrina, un centre de creativitat on s'impulsen múltiples projectes de tots els àmbits i totes les edats. Des d'allà hem celebrat aquest centenari amb el seu alcalde, David Quirós, amb qui hem parlat dels reptes i complicacions que suposa governar una ciutat tant complexa com aquesta. Amb ell hem parlat sobre habitatge, seguretat, gestió de l'espai públic i tots els àmbits que afecten a la gestió d'una població, així com del creixement de la ciutat a nivell social i econòmic.
Un aniversari que diu molt
L'alcalde assegura sentir-se "molt orgullós" per governar la ciutat quan aquesta compleix un aniversari tant rodó. "Aquest aniversari ens demostra que un territori petit en dimensions i en població ha crescut exponencialment fins a convertir-se en la ciutat que és avui. Amb el centenari el que volem és parlar pels més joves i dir-los que la ciutat ha tingut un passat que ens ha portat fins aquí, que té un present, i això es pot veure, i també que té un futur molt prometedor, a banda de potenciar l'orgull de pertinença d'una ciutat que s'ha fet a si mateixa gràcies a tothom, als que han vingut des de fora a treballar i aconstruir per fer d'aquesta una ciutat acollidora", explica Quirós.
El proper 15 de desembre es celebrarà l'acte institucional de celebració d'aquest centenari a l'Ajuntament però també a d'altres equipaments de la ciutat: "Serà un acte institucional on tindrem la presència de sa majestat el rei Felip VI, representació del govern i membres de la societat civil de L'Hospitalet, perquè la ciutat la fem entre tots, i què millor que aprofitar l'excusa de trobar-nos que fer-ho d'aquesta manera, a l'Ajuntament i també en un lloc com La Florida 6.0, un centre de transformació digital que vol projectar el futur de la ciutat amb oportunitats pels més joves i per aquells que en determinades circumstàncies necessita formació. És un centre de referència a la ciutat", destaca l'alcalde.
Quirós reconeix que L'Hospitalet, amb el pas dels anys, "ha canviat molt. Quan jo era jove el barri de Pubilla Casas, d'on soc jo, era ben diferent al que és ara, i ha de seguir canviant. L'Hospitalet és un municipi que no es va planificar, i quan tu no planifiques l'urbanisme d'un petit territori de 12 kilòmetres quadrats i tens una arribada massiva de gent com es va produïr a finals del segle XX i principis del XXI es generen situacions complicades que has de gestionar. És un repte però és cert que és una ciutat que si no mires només el continent i mires el contingut la seva força és la diversitat, la pluralitat i sobretot la voluntat de construir plegats, que és el que ens ha fet ser la segona ciutat de Catalunya, no només en nombre d'habitants sino també en llocs de treball, en ser un punt estratègic de referència metropolitana, amb una aposta clara per l'àmbit de la salut... en definitiva, elements que ens han de permetre ser optimistes de cara al futur tenint en compte aspectes importants a l'hora de governar com és el fet de tenir un bon manteniment de l'espai públic, il·luminació, neteja etc perquè al final son els elements que fan d'un espai un espai amable on viure".
Una ciutat diversa en tots els sentits
El fet de ser una ciutat tant diversa en tots els sentits converteixen L'Hospitalet "en un repte i una oportunitat, i no fer res quan coneixes determinades dades o situacions es el que d'alguna manera fa que la ciutat no avanci. No som la ciutat més densa però sí que tenim una part del territori com és el Samontà, que engloba cinc barris de la ciutat amb dos quilòmetres quadrats amb gairebé 140.000 habitants, i aquesta zona segons Eurostat la converteix en la zona més densa poblacionalment d'Europa. A més en aquest espai es concentren dades que ens preocupen i que hem de revertir, dades socioeconòmiques o d'habitatge en unes condicions que hem de prioritzar i invertir per millorar, i també dades educatives que ens preocupen pel futur i per les oportunitats, per tant, en tot el plà estratègic que hem encetat fa uns mesos gràcies a la Generalitat amb la creació d'un consorci per tirar endavant estratègies, estem parlant d'un projecte a deu anys vistes amb una inversió de gairebé 350 milions d'euros. Volem intervenir en tots els àmbits i que això generi oportunitats perquè L'Hospitalet sigui un tot".
L'habitatge, un problema de llarg abast
"No som aliens a aquesta problemàtica. Això no es resoldrà des d'un punt de vista local sino que seran estratègies conjuntes amb diverses institucions. Nosaltres vam fer els deures durant aquest anym aprovant un plà local de l'habitatge el passat mes de nvoembre que fa que la ciutat compti amb una eina importantissima per transformar i abordar les diferents situacions complexes que genera la política d'habitatge. En paral·lel estem treballant en la creació d'una empresa pública per gestionar totes aquestes polítiques d'habitatge, de cara al pressupost de l'any que ve hi ha una partida prevista de tres milions i mig d'euros per abordar les polítiques d'habitatge. No tenim tant sòl com sí que poden tenir altres municipis, per tant la nostra estratègia passa per la rehabilitació, hem de ser capaços de fer arribar recursos a les famílies perquè puguin rehabilitar el seu habitatge sense que hagin d'assumir el cost"
Una ciutat segura, la gran aspiració
Quirós reconeix que "la seguretat es una de les principals preocupacions, no només dels ciutadans, també des del govern municipal, i estem posant tots els recursos necessaris per, des de tots els prismes, abordar aquesta situació i abordar les dades negatives de la ciutat. En els darrers mesos s'està notant, no només l'increment de presència policial, Mossos d'Esquadra, Nacional i Guardia Urbana de L'Hospitalet, el que passa que tot porta el seu temps, va donant resultat però segur que això segueix preocupant la ciutadania, i això requereix temps i una molt bona planificació. Amb les estratègies que estem impulsant es veuran els resultats pero hem de tenir paciència". "No es pot fer política i no es pot utilitzar qualsevol tema per fer electoralisme, hem de ser consicents de la realitat, no negar-la, perquè la nostra situació segurament es repeteix de ben segur a moltes d'altres poblacions on ells governen, per tant hem de ser responsables i curosos a l'hora d'enviar missatges positius"
L'Hospitalet del futur
Preguntat per com veu L'Hospitalet d'aquí a uns anys, l'alcalde diu que "soc optimista per naturalesa, soc de L'Hospitalet des de sempre i veig una ciutat que creix, que es desenvolupa, que genera oportunitats, que continua atraient talent i generant espais de creixement per tothom qui vulgui treballar, créixer i construir una ciutat diversa, rica en el sentit plenament cultural i una ciutat on les oportunitats es generen i on la gent té realment capacitats per desenvolupar el seu projecte vital. Per tirar endavant tot això hem de tirar endavant moltes polítiques públiques que realment incideixin i on la gent pugui tocar i saber que el seu Ajuntament i la resta d'administracions estan treballant per fer de l'Hospitalet el millor lloc per viure".