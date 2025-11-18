ENTREVISTA DE LA SETMANA

Toni Moya, l'artesà d'un ofici en perill d'extinció

A la secció 'L'entrevista de la setmana' parlem amb perfils singulars que val la pena conèixer, persones que fan coses poc habituals o destacades en el seu àmbit, i coneixem la seva vida i el que fan.

Gerard Sanz

Barcelona |

El Toni Moya és un dels pocs talladors de vidre que queda a Espanya. Aquest ofici, prou popular fa uns anys, ha anat desapareixent amb el pas del temps, i la falta de relleu i la industrialització han fet que avui dia sigui molt estrany veure copes tallades artesanalment. És el que fa el Toni al seu negoci, Cristalerias Moya, que va fundar el seu pare l'any 1957. Allà elabora manualment copes que podem veure a les barres d'algunes de les millors cocteleries de Barcelona. El Toni ens ha explicat com va començar a l'ofici, com fa la seva feina, quins locals son els seus principals clients i algunes anècdotes que recorda amb gràcia.

