Toni Moya, l'artesà d'un ofici en perill d'extinció

El Toni Moya és un dels pocs talladors de vidre que queda a Espanya. Aquest ofici, prou popular fa uns anys, ha anat desapareixent amb el pas del temps, i la falta de relleu i la industrialització han fet que avui dia sigui molt estrany veure copes tallades artesanalment. És el que fa el Toni al seu negoci, Cristalerias Moya, que va fundar el seu pare l'any 1957. Allà elabora manualment copes que podem veure a les barres d'algunes de les millors cocteleries de Barcelona. El Toni ens ha explicat com va començar a l'ofici, com fa la seva feina, quins locals son els seus principals clients i algunes anècdotes que recorda amb gràcia.