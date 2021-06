la signatura

Una plantilla competitiva

Dice Ronald Koeman que cree que el Barcelona armará una gran plantilla para la temporada que viene. Es un deseo y una esperanza. Él tiene más elementos de juicio e información que nosotros para pensar que así será. La primera cuestión capital para saber el nivel del Barcelona 2021/ 2022 es saber a ciencia cierta si , como casi todo el mundo supone, Leo Messi continúa en el Barcelona para el ejercicio próximo. Su sola presencia garantiza a mi juicio un mínimo altamente competitivo y por contra su ausencia exigiría un sobreesfuerzo para tratar de tapar el enorme vacío que dejaría. Supongamos que sigue. Hasta ahora confirmadas las llegadas de Aguero, Eric Garcia y Emerson y suponiendo la de Depay, al Barcelona le faltarían un central , un suplente para Alba, un medio y un hombre gol. Si consigue esas cuatro piezas me da la sensación de que estaríamos hablando de una plantilla altamente competitiva para los tiempos de economía que padece el club. No será igual , es verdad que Las grandes plantillas de los años de Guardiola, Luis Enrique, aquel equipo arrollador e incluso con Van Gaal en su primera etapa, y hasta con el Tata Martino, ya son historia. El Barcelona tenía en el once titular a once jugadores que estaban como poco entre los cinco mejores jugadores del mundo en su puesto. Para completar ese póker de incorporaciones es fundamental aligerar y dar salida a esos jugadores que han aportado tan poco en los últimos años. Empezando por Umtiti, siguiendo por Neto, por Pjanic, Junior, Braithwaite y algún nombre más sonoro que les dejó a su imaginación. Si se aciertan en el resto de caras nuevas como en los primeros cuatro nombres que llegan ya al menos da la sensación de que podrán luchar por todo, otra cosa es que lo consigan pero no deben estar muy lejos de los grandes a excepción del PSG que hará una plantilla , a priori, muy superior a la del resto de clubes.