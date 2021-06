Els propietaris donen per fet que el govern espanyol recorrerà la llei catalana de lloguer

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha assegurat que la llei catalana no era sostenible perquè, al seu parer, “és una forma de destruir el mercat estatal de lloguer”, ja que “cada comunitat podria fer la seva pròpia regulació”.

Per aquest motiu, Gorgues no creu que hi hagi un acord entre la Generalitat i el govern espanyol en els propers dies i, per tant, es presentarà aquest recurs davant el Constitucional. L’executiu central té fins el 22 de juny per interposar-lo.

La solució no és limitar els preus

Més enllà del conflicte competencial, Gorgues creu que regular el preu del lloguer “aporta poc” al mercat privat i ha apostat per impulsar amb recursos un parc d’habitatge protegit: “El mercat privat no està pensat per donar resposta a les necessitats habitacionals dels col·lectius amb menys recursos; així no se soluciona un problema social”.

En contra de la nova llei antidesnonaments

De la mateixa manera, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona tampoc ha beneït el registre d’una proposició de llei al Parlament per recuperar els articles de la llei 17/2019 suspesos pel Constitucional. Segons aquesta norma, els grans tenidors haurien de facilitar un lloguer social a les famílies vulnerables que no puguin pagar la hipoteca o el lloguer, també els que acabin contracte i fins i tot en casos d’ocupació. Per Gorgues, aquesta llei “és una expropiació de la propietat privada per donar solució a un problema social”. En aquest sentit, ha deixat clar que un propietari particular “no pot sostenir econòmicament un habitatge amb 50 euros al mes”. En la seva opinió, el que ha de fer l’administració és dotar de recursos i subvencions a les famílies que no poden pagar el lloguer.