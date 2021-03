“Desconfiï del medicament que no produeix efectes secundaris”

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el doctor Calvo ha estat molt clar: “Desconfiï d’un medicament que no produeixi efectes secundaris. Si un medicament no produeix cap efecte secundari, probablement no produirà mai un efecte beneficiós”.

Calvo ha assegurat que això passa amb la gran majoria de fàrmacs, també amb els més comuns, com la píndola anticonceptiva o l’aspirina: “L’aspirina serveix per prevenir un infart o un accident vascular cerebral però pot produir sagnats i sagnats cerebrals o digestiu”.

La vacuna d’AstraZeneca, més beneficis que riscos

El cap de farmacologia clínica de l’Hospital Clínic s’ha referit també al cas d’AstraZeneca després de l’aval de l’Agència Europa del Medicament: “No vol dir que la vacunació no impliqui cap risc sinó que els beneficis superen en molt als riscos, aquesta és la conclusió”.

Gonzalo Calvo troba “normal” que no hagi aparegut la trombosi com efecte advers de la vacuna d’AstraZeneca, ja que “quan es desenvolupa una vacuna té una població bastant àmplia però no de milions de persones, només es detecten efectes molt poc freqüents quan s’apliquen de forma global”. Tot i això, aquest expert insisteix en què no s’ha provat cap relació de causa efecte entre la vacuna i la trombosi.