Castelldefels tanca la platja “amb un dispositiu de màxims”

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el regidor de protecció civil i comerç de l’ajuntament de Castelldefels, Xavier Amate, ha assegurat que en un any normal gairebé doblen la població durant la revetlla, “amb entre 40 i 50 mil persones de localitats veïnes i fins i tot de l’interior de Catalunya”.

Amate ha explicat que enguany hi ha molta incertesa i, per això, han treballat en diferents escenaris, tot i que han organitzat un dispositiu de màxims, mobilitzant fins a 130 treballadors. Sigui com sigui, segons aquest regidor, “no podíem de cap manera deixar lliure una sorra amb efectius de la policia local” i, per això, s’ha decidit tancar les platges. Només podran accedir-hi els veïns que hi visquin a la zona i els clients de les guinguetes.

Preguntat per si hauria estar millor una decisió consensuada entre tots els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, el responsable de protecció civil a Castelldefels ha reconegut que “el millor escenari seria una coordinació absoluta, sobretot amb Barcelona, que és una zona d’influència molt important per nosaltres”. Tot i així, Amate ha assegurat que la competència és

de cada municipi i que l’ajuntament ha actuat vetllant per la seguretat dels seus veïns.