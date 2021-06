Ha estat una de les notícies més sorprenents de la setmana, un home va portar al veterinari una panerola que acabava de trepitjar.

No farem spoilers de si es va salvar o no, el que si deixem clar és que entre l'equip del programa les paneroles (cucarachas) no tenen gaires simpaties.

Quins animalons us fan més fastig? Què fer si trepitgem aquest, o d'altres insectes?

En fem tertúlia per analitzar aquest i d'altres temes i al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.