Series i documentals que ens parlen de la colonització de la Lluna i Mart

Aquesta setmana proposem sèries que ens faran pujar a un coet i portar-nos a l'espai.

Per una banda tenim "The first" i "For all mankind" que desde la ficció ens expliquen com pot ser l'arribada de l'home a mart, una desde un punt de vista futurista, l'altre des de l'ucronia.

Per altra banda també ens recomana el documental sobre l'apollo XI que està fent íntegrament per material de la Nasa, que sense necessitar explicació ni locució alguna ens mostra com va ser aquell petit pas per l'home pero un gran pas per la humanitat,

Ens ho explica Óscar González al Nits de Ràdio, amb David Cervelló