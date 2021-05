Sèries d'estrena, espanyoles, de qualitat

Aquesta setmana us proposem sèries de producció espanyola amb bon segell de qualitat.

Per una banda tenim "El inocente" en el que Mario Casas, qui per cert té un cafè pendent amb l'Òscar, segueix amb bon peu la seva evolució com actor, ben acompanyat en aquest cas, amb un repartiment de luxe que inclou Alexandra Jiménez, Aura Garrido i José Coronado entre d'altres.

L'altre proposta és la segona temporada del "spin off" de Merlí, el "sapere aude". Segons ens explica l'Òscar aquesta segona temporada no està tan aconseguida com l'anterior, però no deixar de ser interessant el fet de poder conèixer més d'aquests personatges tan carismàtics.

Ens ho explica Óscar González al Nits de Ràdio, amb David Cervelló