Un estudi realitzat als Estats Units ha determinat que el contagi de coronavirus per tocar una superfície no és tan elevat com es pensava en un principi. Aquest estudi assegura que el risc d'infectar-se per coronavirus per tocar una superfície contaminada és de tot just el 0,05%

Seguiu desinfectant les superfícies i la compra del supermercat com al principi del confinament?

En fem tertúlia al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.