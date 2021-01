Quines són les novetats cinematogràfiques de la setmana?

No són bons temps pel cinema i les xifres del passat cap de setmana així ho confirmen. Encara dominades per "Los Croods" i "Wonder Woman 1984" però amb una recaptació tan minsa que a penes serveix per paliar els efectes devastadors de la crisi provocada per la pandemia a les sales d'exhibició. Aquesta setmana arriba alguna proposta interessant com la nova de Tom Hanks, en aquest cas un western "Noticias del gran mundo" i una producció húngara molt aplaudida per la crítica especialitzada "Ojalá te mueras". També arriba una d'animació amb un personatge que darrerament està molt de moda "Lupin". Ens ho comenta el nostre especialista Pablo Mérida a Nits de ràdio, amb David Cervelló.