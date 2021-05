Quines són les noves condicions que exigeix Whatsapp per poder seguir usant la app?

S'apropa la data clau. El dissabte 15 de maig de 2021 és el dia límit per 2.000 milions d'usuaris de Whatsapp. Just en aquest dia s'acaba el temps per tal que els clients

acceptin els nous terminis i condicions d'ús que proposa la companyia. Recordem que a principis d'any, un allau de crítiques va caure sobre Whatsapp després que es descobrís que la companyia compartiria dades dels usuaris de fora de la Unió Europea amb Facebook. La polèmica està relacionada amb la privacitat; donar el vistiplau a aquestes condicions suposarà acceptar que l'empresa comparteixi dades amb Facebook i que al mateix temps, aquesta pugui fer negoci amb aquesta informació.

Tot i això, la companyia ha assegurat que les noves condicions no tindran efectes pràctics en la privacitat dels residents en un país membre de la Unió Europea, perquè el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) impedeix que es comparteixin les dades amb Facebook.

Però els que no acceptin la nova actualització, encara que es trobin a la UE,

començaran a partir del dia 15 de maig a tenir un servei limitat. Per exemple, no

podran accedir a la seva llista de xats en obrir l'aplicació. Podran, això sí, respondre de moment trucades i videotrucades i llegir notificacions per llegir o respondre missatges.

I si tenen activades les notificacions, podran tocar-les per llegir o respondre missatges, així com per tornar trucades o videotrucades perdudes, assenyala l'empresa.

Ens ho explica Carlos Iglesias al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.