Quines són les dades de l'escletxa salarial entre homes i dones a les principals empreses de l'IBEX 35?

És un dels temes més comentats els darrers dies, sobretot per les reivindicacions del 8M. En ple 2021 encara hi ha dades sorprenents sobre les diferencies de sous mitjans entre homes i dones al nostre país.

A què es deu que hagi empreses en la que els homes encara cobrin, de mitjana, més que les dones? Com és que encara hi ha sostre de vidre per tal que elles accedeixin als càrrecs més remunerats? Perquè costa tant veure dones als consells d'organització de les empreses?

Quines són les empreses amb millor índex de paritat de sous? de tot això i molt més ens en parla Iñaki Jimenez Largo, al Nits de Ràdio, amb David Cervelló