A quin període fa referència i en què consisteix l'antiguitat tardana?

Avui a la secció d'història del "Nits de Ràdio" tenim una conversa excepcional entre el professor José Enrique Ruiz-Domènec i l'Òscar Gonzàlez. El motiu és la reedició del llibre de Peter Brown "El mundo de la antigüedad tardía". Coneixerem detalls de l'autor i curiositats que ens explica el professor Ruiz-Domènec amb tot detall i aprendrem com era aquella època que va encunyar Brown com "l'antiguitat tardana" generant una autèntica revolució de concepte ara ja fa mig segle. Com va ser aquesta transició? Quin període compren?. En parlen al Nits de ràdio, amb David Cervelló.