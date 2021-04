Què fa tan interessant la novel·la britànica del segle XIX?

Temps per la història a "Nits de Ràdio"

Ja havíem fet un repàs, en un altre programa, de la novel·la russa del segle XIX, amb Tolstoi i tants d'altres, ara és el torn per la britànica i per això Óscar Gonzàlez ens porta altre cop al programa a Imma Muxella qui descriu de forma detallada les grans autores d'aquest segle començant el repàs per Jane Austen.

Eren històries basades sempre en l'època en que van ser escrites? Quins indrets representen principalment? Quines classes socials? Quins canvis es produeixen en el context històric i social al llarg del segle XIX que marcarà la vida i conflictes dels seus personatges?

Ens ho expliquen al Nits de ràdio, amb David Cervelló.