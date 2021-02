Per què costa tant aprimar-se i mantenir la figura? Què fem malament en les dietes per mantenir pes?

A tots ens agrada menjar. Però alguna cosa estem fent malament, i cada dia anem a pitjor. Confosos per la indústria alimentària, la publicitat, les fake news gastronòmiques i els consells nutricionals de familiars benintencionats, constantment prenem decisions nefastes que ens posen malalts, ens engreixen i ens roben energia. Com aturar aquesta espiral? A qui creure i a qui no? Com canviar d'hàbits sense tornar-nos rígids i avorrits?

A "El miracle metabòlic", el cèlebre doctor Carlos Jaramillo ens ofereix respostes contundents a aquestes preguntes i ens ensenya que la clau per a un pes òptim i una salut plena està en el metabolisme. Entendre què és, com opera i què podem fer perquè funcioni al nostre favor és fonamental.

Ens ho explica al Nits de Ràdio, amb David Cervelló