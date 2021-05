Orgies en temps de Covid

La Guàrdia Urbana de Barcelona va desmantellar, fa uns dies, una orgia sexual en la que van participar més de 60 persones, al barri de Gràcia de Barcelona diumenge passat.

Es van arribar a fer 71 denúncies, de les quals 61 es van emetre a particulars per infraccions relacionades amb el coronavirus; nou al local per incomplir la normativa vigent i una a un altre individu per drogues.

Això ens porta a debatre i a recopilar informació sobre aquestes pràctiques arribant a descobrir que existeix tot un codi de colors i polseres per dir de forma no verbal quines pràctiques prefereix cada un dels participants.

En fem tertúlia per analizat aquest i altres temes i per poder riure una estona al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.