NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 29/10/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Fem una mirada a la cartellera i properes grans cites cinematogràfiques amb el crític Pablo Mérida. Destaquem el fet curiós que just a la setmana de Halloween no estrenin cap de terror. A la secció d'història, Òscar Gonzàlez parla amb Imma Muxella per parlar de les "Germanes Mitford" tota una icona representativa de l'Anglaterra de principis de segle passat.