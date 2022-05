NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 21/05/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Comentem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Pablo Mérida. Entrevistem a Iris Pérez Bonaventura autora del llibre: "Ansiedad. A mí también me pasa" El nostre historiador Oscar González ens explica com era l'humor, si hi havien "acudits" a l'època clàssica