NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 14/12/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Entrevistem a l'autor del llibre "De Laetoli a la Lluna", Javier DeFelipe. Un llibre que convida a reflexionar sobre el cervell i l'essència de la nostra humanitat. El nostre divulgador científic Sheddad Kaid-Salah Ferrón ens comenta el recent pas endavant en el camí per generar energia nuclear per fusió i l'estat de la carrera per fer tornar l'ésser humà a la lluna. El Jordi González Guillem, coach i formador, ens parla de com tenir una nit en pau... relaxada. Parlem amb l'autora de "Vivir en modo kaizen", María Martínez.