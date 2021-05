NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 04/05/2021

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló: Avui Òscar González, ens parla de dues sèries i un documental que ens parlen de la cursa espacial: "For all mankind", "The first" i "Apollo XI" Edu Pascual ens porta un cop més un somriure amb el més viral del cap de setmana Tertulia internacional amb Joe Lewis i Maria Bernardes, que juntament amb David Morales recorden les seves pel·lícules de la infancia Recordem que estem a les últimes hores per votar el món es divideix en dos entre "Toma Moreno" i "Mari Carmen/Jesús y sus muñecos"