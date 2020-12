Ja hi ha data per la inauguració del parc d'atraccions centrat en el món de "Supermario World"

Dani Martin (Korso89) ens posa al dia de les novetats tecnològiques, entre elles l'estrena pel proper mes de febrer del parc d'atraccions de Universal a Osaka centrat en el món de Super Mario

Per tant, tots els amics dels videojocs de Nintendo tindran una visita obligada a aquest parc temàtic.

També ens proposa tres videojocs, entre ells, Sackboy Una aventura a lo grande, joc de plataformes per a tota la família.

Asun ens porta un clàssic del terror psicològic d'Stephen King, porta per títol "La chica que amaba a Tom Gordon". La història s'inicia amb un viatge de senderisme familiar, durant el qual el germà de Trisha, Pete, i la mare es disputen constantment pel divorci de la mare del seu pare, així com per altres temes. Trisha es vol mantenir al marge i aïllar-se de la situació i es queda enrere acabant per no poder trobar de nou a la seva família després de sortir del camí per fer un descans al bany.

Amb tan sols 9 anys haurà de fer front a la por de quedar-se sola enmig d'el bosc.

Aquestes propostes culturals i molt més ens ho expliquen al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.