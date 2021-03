Coneixem realment com són els xinesos?

Isidre Ambrós, periodista i corresponsal durant molts anys a la Xina publica un recull de curiositats i fets sorprenents de la gran potencia oriental.

Una decada al cor del gegant asiàtic és el que ha viscut l'Ambrós, en un país, la Xina, del que com ell mateix ens comenta, per molt que et documentis abans d'anar-hi, tan sols posar un peu a terra et sorprèn totalment. Hi ha moltes coses que només entens un cop ets allí. Com per exemple el que anomena "la revolució dels urinaris públics" o el concepte de "perdre la cara" tan important pels xinesos, ja que, per ells, l'honor és un tema cabdal.

Com lliguen els xinesos? Aquest també és un capítol sorprenent que tracta al llibre i ens explica, juntament amb molts altres temes al Nits de Ràdio, amb David Cervelló