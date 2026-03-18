Cómics para entender el mundo

Lejos de ser solo superhéroes y viñetas de acción, el cómic se presenta como una puerta de entrada a la lectura y como una herramienta cultural de primer nivel. Víctor Ruiz Novel rompe una lanza por este formato que, durante años, ha mantenido viva la pasión lectora —especialmente entre los más jóvenes— y propone un viaje por algunas de las obras más influyentes del noveno arte a nivel mundial.

El recorrido arranca en Japón con Akira, de Katsuhiro Ōtomo, una obra monumental que marcó un antes y un después en el manga y en la ciencia ficción moderna. Un Neo-Tokio distópico, marcado por la guerra y el poder, sirve de escenario para una historia de revolución, caos y poderes psíquicos que sigue siendo hoy una referencia imprescindible. También hay espacio para el fenómeno global de Dragon Ball, de Akira Toriyama, un clásico que va mucho más allá de la aventura y que ha dejado una huella imborrable en generaciones de lectores y espectadores.

De Japón viajamos a España con autores contemporáneos como Paco Roca y Alfonso Zapico. En Los surcos del azar, Roca recupera la memoria histórica de “La Nueve”, los republicanos españoles que participaron en la liberación de París, mientras que La balada del norte, de Zapico, nos sumerge en la revolución asturiana de 1934 a través de una historia coral de amor, lucha de clases y transformación social. Dos ejemplos de cómo el cómic puede explicar la historia con sensibilidad, rigor y emoción.

El trayecto se completa con el cómic americano, representado por La Patrulla X, una saga que va mucho más allá de la acción para abordar temas como la discriminación, la identidad y los derechos civiles. Y, como guiño final, un homenaje al cómic clásico español con 13, Rue del Percebe, de Francisco Ibáñez, una obra icónica llena de humor y genialidad que marcó a generaciones.

Si quieres descubrir por qué el cómic es mucho más que entretenimiento y adentrarte en estas historias que han marcado época, no te pierdas la sección completa de Víctor Ruiz Novel en el pódcast de Nits de Ràdio.