Com podem definir i tractar la manca de desig sexual femení?

Avui els nostres psicòlegs ens parlen de com podem definir la manca de desig sexual en la dona.

El primer de tot és determinar com una dona pot saber si presenta aquest trastorn i quines són les causes de que presenti aquesta manca de desig sexual.

També ens comenten que moltes vegades de l’estrès com un aspecte que influeix molt negativament en el sexe, i cal veure si és aquesta la causa o hi ha alguna de més oculta, com per exemple esbrinar de quina manera la relació de parella pot afectar al desig sexual d'una dona.

Quins consells podem donar a dones que ens estiguin escoltant i que presentin aquesta manca de desig sexual i com tractar aquesta manca de desig sexual, ens ho expliquen al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.