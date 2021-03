Com funciona el cervell humà? Com ha evolucionat al llarg de la història?

Treballem prou el cervell? Fem prous estirament i musculació per tenir una ment creativa, ens esforcem tot el que necessitaria per estar a ple rendiment?

Avui coneixerem al programa un assaig divulgatiu en què David Bueno fa un repàs de l’evolució de la humanitat tot teoritzant sobre el fet cultural com a motor per a l’evolució humana.

Entendrem com a funcionat l’evolució biològica que ha propiciat cervells que poden acumular i transmetre cultura.

Al mateix temps ens fa preguntar si la cultura esdevé també un motor per fer evolucionar el cervell i revolucionar-lo. Per tant: Cultura, evolució, rejoveniment i lliure albir es troben lligats al cervell i ens explica aquestes causes i efectes al Nits de Ràdio, amb David Cervelló