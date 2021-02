Com animar a la gent a ser voluntari a les meses electorals

Sembla que no tothom està disposat a ser cap de taula o vocal en les properes eleccions degut al coronavirus.

Han estat moltes les sol·licituds per no acudir com a cap de mesa, però la majoria de recursos han estat desestimats per la junta electoral, de totes formes i per cobrir possibles baixes d'última hora no està de més proposar desde la secció de "els tribuneros" propostes per animar a la gent a anar de forma voluntaria a ser vocal.

Anem molt més enllà del bocata i la propina, proposem autentics motius per anar motivadissim a formar part de "la festa de la democràcia"

Ens ho comenten al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.