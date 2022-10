Analitzem la figura de Franco a través d'una nova biografia del "Generalísimo"

Òscar Gonzàlez parla amb Javier Rodrigo, autor de "Generalísimo, Las vidas de Francisco Franco, 1892-2020"

Aquesta setmana no viatgem molt lluny, ens quedem a casa, i tan sols hem de retrocedir un segle per localitzar de qui parlarem aquesta setmana a la secció d'Història.

Una figura molt coneguda, però de la que sempre es pot aprendre coses noves com fem en la secció d'aquesta setmana amb l'Òscar i el llibre escrit per Javier Rodrigo.

Com el autor explica no pretén tornar a reconstruir el periple vital de Franco, sinó recórrer la seva vida a partir de les seves denominacions: de com el van anomenar i de com es va autoanomenar. El resultat és una reconstrucció de vegades torbadora i sempre fascinant dels mites adherits a la seva biografia. Un recorregut des del mite del guerrer tocat per Déu, immortal i invencible, fins a la caricatura present, convertit en carn de meme, passant per la seva projecció narrativa com a salvador de la pàtria, pacificador nacional, bon dictador, avi feliç, proto demòcrata, home excepcional i irrepetible. Generalíssim parla de les vides, reals o inventades, del dictador. Però, sobretot, parla de la nostra història i el nostre present

Escoltem la seva xerrada amb l'Òscar Gonzàlez al nits de ràdio amb David Cervelló