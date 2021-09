LIDERATGES amb Ariadna Belver

La corresponsabilitat es cosa de tots

Podcast complert del 1er programa de la 2na temporada del Lideratges, amb Ariadna Belver. Avui l’espai d’actualitat parlarem amb Magalí Riera, professora de EAE Business School, i autora d’un estudi que afirma que a un 42% dels catalans el teletreball els ha ajudat a conciliar la seva vida personal i laboral. A continuació la tertúlia on debatrem amb Joana Amat i Mercè Martí sobre la importancia de la corresponsabilitat i farem balanç del que vam tractar ara tot just fa un any a la primera tertúlia del Lideratges. Seguirem amb la secció de Corresponsabilitat on el President de ICSA grupo, l’Ernesto Poveda ens explicarà con distribueixen les tasques i responsabilitats familiars a casa seva i com ho apliquen a l’empresa i per acabar, a la Secció Empresa en Femeni, parlarem amb Cloe Barnils, Socia de Deloitte Legal.