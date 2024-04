La situació actual de l’economia mundial

Al 31è programa de la 4a temporada començarem amb l’espai noticies sobre la possible expropiació d’ apartaments i hotels de primera línia de platja amb Carles Sala, portaveu i assessor jurídic dels API de Catalunya. A continuació a la tertúlia parlarem sobre economía mundial i economía europea amb Xavier Ferrer, economista i politòleg. Doctor per la Universitat de Barcelona. President de la Comissió d'Economia Internacional i UE del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Jordi Caballé, catedràtic d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Vicepresident de la Comissió d'Economia Internacional i UE del Col·legi d'Economistes de Catalunya i Carme Hortalà i Vallvé, economista. Directora de Desenvolupament Corporatiu i Internacional de GVC Gaesco. i a la secció Marketing i Comunicació parlarem sobre el Dia Mundial del Parkinson amb Roser Roigé, presidenta de l’Associació Catalana per al Parkinson. Empresa en femeni amb la Laura Escamilla, advocada i fundadora de Laura Escamilla, Boutique Legal