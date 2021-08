LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 03/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quin és el seu destí somiat per anar-se'n de viatge. Després d'això i de les notícies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar del grup The Doors i de mítiques cançons seves com “Hello I love you”. Seguidament hem entrevistat al Carles Gilibets, director del festival Som de Mar, per parlar sobre com es desenvoluparà aquest any, quines mesures sanitàries s'aplicaran i quins artistes aniran. També hem parlat amb la Dra. Carolina Rivas, Oftalmòloga del Institut de Lleida d'Oftalmologia, sobre la miopia als infants. A posteriori hem tingut la secció de la Judit Tiral sobre viatges i una tertúlia amb tres joves on hem parlat de temes com la covid, el món laboral i la salut mental, entre d'altres aspectes. Per acabar les entrevistes del dia hem comptat amb el José Ruiz, expert en Neuromàrqueting, comportament del consumidor i empresari. Amb ell hem tractat temes com són les estratègies que utilitzen les empreses per influir als consumidors, o quins tipus de Neuromàrqueting hi ha. Seguidament, hem fet una secció amb la Ingrid Sunyer, i per acabar, com cada dia, hem tingut la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció viral del dia.