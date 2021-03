Les illes Seychelles estrenen un protocol anti-Covid per poder-hi viatjar de vacances

Les illes més conegudes de Seychelles són: Mahé, Praslin, La Digue i Plateu, encara que també hi ha les illes més allunyades: Frégate, Bird island i Denis. Les illes exteriors de les Seychelles principalment estan formades de cayos de sorra i preciosos atols de corall. Victòria és la capital de Mahé, la més gran de les 115 illes de les Seychelles. Disposa de zones de compres, llocs d'oci i zones per visitar com el Jardí Botànic, el Museu Nacional d'Història o el Rellotge de la Torre. La Digue és un altre dels llocs més visitats de les Seychelles. Destaca la platja Anse Source d'Argent i la Reserva Natural de Veuve, llar de l'ocell atrapamosques negre de paradís. A la Reserva Natural de la Vall de Mai, que és Patrimoni de la Humanitat, el més destacats són les palmeres del coco de mar i el papagai negre, típica espècie de les Seychelles.

Seychelles és famosa per les seves platges i comporta a realitzar activitats aquàtiques com submarinisme, snorkeling o excursions amb vaixell per immersions. També és un autèntic paradís per a la pesca, batent diversos rècords internacionals, així com té zones per a realitzar surf, windsurf i canoa. Ara han estrenat un procol específic perquè les persones vacunades puguin viatjar-hi i també els qui encara no han rebut la vacuna, presentant un test PCR.