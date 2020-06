La patronal catalana demana que s'allarguin els ERTO fins a 2021 per salvar al sector del turisme

La patronal Foment del Treball, basant-se l'últim informe de conjuntura trimestral, ha advertit a les administracions que les mesures que s'incorporen a el pla per a la recuperació econòmica han de tenir la seva base en les reformes estructurals encara pendents.

Els empresaris demanen que en el marc de la crisi econòmica i social s'aprofundeixi en els canvis i no es facin enrere les reformes estructurals ja realitzades. Així mateix, adverteix que no és el moment de "monòlegs ideològics", sinó el d'apostar per un diàleg constructiu, amb la participació dels agents socials i la societat civil.

Per això, dins de les mesures que vénen plantejant la patronal per sortir de la crisi han fet una crida a les administracions a que apliquin aquelles mesures que tinguin una afectació positiva en l'ocupació. En el cas del turisme, creuen essencial l'ampliació del calendari dels Expedients de Regulaciño Temporal d'Ocupació (ERTO); segons ha explicat a Gente Viajera Catalunya, Santi García Nieto, responsable de l'àera de turisme de Foment.