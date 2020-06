El Patronat de Turisme de la Costa Brava llança la campanya 'Bojos per tornar-nos a veure'; una estratègia de comunicació per atraure viatgers de tot Espanya

La Diputació de Girona, en col·laboració amb el sector privat tracten de donar una volta a la situació post-Covid-19 amb una nova campanya de promoció turística amb el lema «Bojos per tornar-nos a veure». Amb aquest missatge com a reclam, es vol recuperar un sector molt perjudicat per les conseqüències de la pandèmia.

El vicepresident del Patronat, Jordi Masquet, ha explicat a 'Gente Viajera Catalunya' amb Carles Lamelo la importància de posar en valor la costa però també les destinacions d'interior de la província, entenent que enguany el turisme rural s'espera que tingui taxes de creixement importants.