EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 29/05/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Aquesta setmana continuem el nostre recorregut per les destinacions més populars de Catalunya. La regidora de Turisme de Cambrils, Marta Borràs, ens explica les activitats i propostes que el municipi ha posat en marxa per rellançar l’activitat turística en aquest estiu de 2021. En el programa d’avui també parlarem d’esports actius i d’aventura amb el responsable del web 1001experiencies.com, perquè ens expliquin quines son les activitats d’oci que estan rebent més demanda per part de la gent viatgera. A l’espai de gastronomia, ‘Paisatges amb sabor’ els descobrim el Lobby 1906, un nou club gastronòmic que ha obert les seves portes a Barcelona.