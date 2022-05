EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 28/05/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui dediquem una part important del programa als esdeveniments gastronòmics i turístics que se celebren aquest cap de setmana a Barcelona. Comencem a la Torre Bellesguard, d’Antoni Gaudí que es converteix en un mercat gastronòmic en una nova edició de l’Eat Gaudí. El Poble Espanyol de Barcelona acull diumenge la darrera edició del Brunch In The City i el Passeig de Lluís Companys és l’escenari del Mercat d’Escapades que organitza l’Agència Catalana de Turisme. En parlem amb el seu director, Narcís Ferrer. A l’espai de Grans Viatges recorrem avui la ciutat francesa de Toulouse i també els proposem donar la volta al món en un veler.