EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 13/11/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya farem una ruta micològica pels entorns naturals de Terrassa amb el seu regidor del Turisme, Pep Forn. Farem turisme rural a Llampaies (Girona) i entrevistarem al fotògraf Andoni Canela, que treballa per a mitjans tan prestigiosos com ‘National Geographic’. Ens ve a explicar el viatge que ha fet durant diversos anys amb el seu fill adolescent per enregistrar el documental ‘Panteras’. També ens acompanya el gerent del Gremi d’Hotels de Barcelona per parlar de la iniciativa de fer descompte a les nits d’allotjament si comprem entrades per anar al teatre a la ciutat. I encara tindrem temps de resseguir el camí de la Sèquia, a Manresa.