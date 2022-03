EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 12/03/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya parlem de la tòfona, que està de temporada. L’hotel Claris de Barcelona organitza aquests dies la setmana de la Tòfona, com ens explica el seu xef, Martín Muchnik. Les filipines han obert fa un mes les seves fronteres als turistes. Parlem amb la primera agència especialitzada en aquesta destinació a Espanya. Coneixem les conseqüències de la guerra a Ucraïna per al sector turístic amb el director d’InOut BCN. A l’espai ‘paisatges amb sabor’ parlem de la cuina grega i fem el Camí de Sant Jaume amb el viatger Carlos Mencos.